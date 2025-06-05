Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:13, 5 июня 2025Ценности

Появились фото вновь изменившегося до неузнаваемости Кристиана Бэйла

Появились фото со съемок вновь изменившегося до неузнаваемости Кристиана Бэйла
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Появились фото вновь изменившегося до неузнаваемости британского актера Кристиана Бэйла. Материал приводит Daily Mail.

51-летнего артиста запечатлели на съемках фильма «Мэдден», рассказывающего о тренере по американскому футболу Джоне Мэддене. Так, он предстал перед камерами в белой футболке, черной кожаной куртке на резинке и брюках в тон.

При этом Бэйл продемонстрировал удлиненные, зачесанные назад волосы и широкие залысины на лбу, а также морщины и пигментированные участки кожи.

Ранее в июне внешность 61-летнего американского актера Николаса Кейджа на съемках нового фильма «Мэдден» удивила фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

    Совершен прорыв в борьбе с ВИЧ

    Россияне смогут совершать онлайн-покупки по-новому

    Путин процитировал Тютчева и напомнил об уважении к России

    Мужчина соблазнил российскую школьницу и растлил ее на пляже

    В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

    В небе заметили летающие лодки

    Генсек НАТО предложил повышение расходов на оборону

    Трамп анонсировал прямые переговоры с Китаем

    Перечислены опасные последствия употребления энергетиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости