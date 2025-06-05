Появились фото вновь изменившегося до неузнаваемости Кристиана Бэйла

Появились фото со съемок вновь изменившегося до неузнаваемости Кристиана Бэйла

Появились фото вновь изменившегося до неузнаваемости британского актера Кристиана Бэйла. Материал приводит Daily Mail.

51-летнего артиста запечатлели на съемках фильма «Мэдден», рассказывающего о тренере по американскому футболу Джоне Мэддене. Так, он предстал перед камерами в белой футболке, черной кожаной куртке на резинке и брюках в тон.

При этом Бэйл продемонстрировал удлиненные, зачесанные назад волосы и широкие залысины на лбу, а также морщины и пигментированные участки кожи.

Ранее в июне внешность 61-летнего американского актера Николаса Кейджа на съемках нового фильма «Мэдден» удивила фанатов.