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14:42, 5 июня 2025Россия

В Госдуме раскритиковали идею платить школьникам за успешную сдачу ЕГЭ

Депутат Вассерман назвал опасной практику денежного поощрения для сдавших ЕГЭ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что считает рискованной меру по выплате денежного поощрения школьникам, успешно сдавшим Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Своим мнением он поделился в беседе с журналистами издания «Ридус».

На мой сугубо личный взгляд, такая мера является несколько рискованной, поскольку у кого-то из школьников может появиться идея отдать часть награды тем или иным преподавателям в обмен на то, что они обеспечат получение этой награды.

Анатолий Вассермандепутат Государственной Думы

По его словам, подобная практика может быть опасной, пока парламентарии не проработают соответствующие защитные механизмы.

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5 июня в правительстве Тюменской области сообщили, что выпускники региона, сдавшие итоговый экзамен на сто баллов, получат по 100 тысяч рублей. Мера с денежным поощрением одиннадцатиклассников действует в Тюменской области с 2022 года по поручению местных властей. Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко заявила о необходимости доработки системы ЕГЭ.

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