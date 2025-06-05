В Госдуме раскритиковали идею платить школьникам за успешную сдачу ЕГЭ

Депутат Вассерман назвал опасной практику денежного поощрения для сдавших ЕГЭ

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что считает рискованной меру по выплате денежного поощрения школьникам, успешно сдавшим Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Своим мнением он поделился в беседе с журналистами издания «Ридус».

На мой сугубо личный взгляд, такая мера является несколько рискованной, поскольку у кого-то из школьников может появиться идея отдать часть награды тем или иным преподавателям в обмен на то, что они обеспечат получение этой награды. Анатолий Вассерман депутат Государственной Думы

По его словам, подобная практика может быть опасной, пока парламентарии не проработают соответствующие защитные механизмы.

5 июня в правительстве Тюменской области сообщили, что выпускники региона, сдавшие итоговый экзамен на сто баллов, получат по 100 тысяч рублей. Мера с денежным поощрением одиннадцатиклассников действует в Тюменской области с 2022 года по поручению местных властей. Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко заявила о необходимости доработки системы ЕГЭ.