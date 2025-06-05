Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:03, 5 июня 2025Моя страна

В Красноярске нашли артефакты конца XIX века

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Openfinal / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске на острове Татышев нашли артефакты конца XIX века. Об этом сообщает местный портал «Проспект Мира».

Сейчас археологи проводят раскопки в районе Октябрьского моста, поскольку берег острова Татышев является частью археологического наследия «Красноярск. Поселение остров Татышев-2». По словам специалистов, в конце XIX — начале XX веков берег острова был популярным местом отдыха у молодых людей и дам. Там часто устраивали пикники.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Во время раскопок ученые обнаружили пробитую пуговицу от мундира, женскую пуговицу авторской работы, а также увольнительный жетон, владелец которого защищал Владивостокскую крепость. Еще на берегу острова нашли сохранившиеся фрагменты фарфоровой кофейной чашки.

Сейчас археологические работы находятся на стадии завершения. После этого специалисты укрепят берег острова Татышев.

В мае в Приамурье при ремонте дороги также нашли неожиданные артефакты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не мужчина». Бойцы «Ахмата» осудили бизнес-тренера, похищенного в центре Москвы и обвиненного в экстремизме

    Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

    Для россиян оживили легенды кино

    Скандальный спектакль с Самбурской призвали проверить на духовно-нравственные ценности

    Стало известно об уловке СБУ для обмена пленными

    Макрон призвал две страны надавить на Россию

    Стало известно о подставе в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку

    Samsung пригрозили запретом на продажу складных смартфонов

    В России высказались о попытках ВСУ прорваться через госграницу

    Российские власти нашли способ помочь проблемной отрасли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости