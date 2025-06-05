В Красноярске нашли артефакты конца XIX века

В Красноярске на острове Татышев нашли артефакты конца XIX века. Об этом сообщает местный портал «Проспект Мира».

Сейчас археологи проводят раскопки в районе Октябрьского моста, поскольку берег острова Татышев является частью археологического наследия «Красноярск. Поселение остров Татышев-2». По словам специалистов, в конце XIX — начале XX веков берег острова был популярным местом отдыха у молодых людей и дам. Там часто устраивали пикники.

Во время раскопок ученые обнаружили пробитую пуговицу от мундира, женскую пуговицу авторской работы, а также увольнительный жетон, владелец которого защищал Владивостокскую крепость. Еще на берегу острова нашли сохранившиеся фрагменты фарфоровой кофейной чашки.

Сейчас археологические работы находятся на стадии завершения. После этого специалисты укрепят берег острова Татышев.

В мае в Приамурье при ремонте дороги также нашли неожиданные артефакты.