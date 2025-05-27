В Приамурье при ремонте дороги нашли неожиданные артефакты

В Приамурье при ремонте дороги нашли кости и другие неожиданные артефакты. Об этом сообщает местный портал «2х2».

Амурские археологи отправились на проверку информации из Архаринского района, где во время ремонтных работ обнаружили украшения и предметы вооружения. Кроме того, на поверхности оказались костные останки. Специалисты предполагают, что были повреждены неучтенные древние захоронения.

«Скорее всего, это могильник, захоронения», — рассказали представители Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

Ранее в мае под Краснодаром также нашли уникальные артефакты.