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18:51, 5 июня 2025Ценности

В Петербурге «Газель» въехала в Ferrari ценой от 17,5 миллиона рублей

В Петербурге «Газель» въехала в Ferrari Portofino ценой от 17,5 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

В Санкт-Петербурге «Газель» столкнулась с автомобилем Ferrari Portofino, цена которого составляет миллионы рублей. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На размещенных кадрах видно, что бордовый микроавтобус въехал сзади в красную иномарку. Отмечается, что авария произошла возле станции метро «Черная речка». По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает 78.ru.

Известно, что на сайте auto.ru указанную разновидность Ferrari предлагают купить по цене от 17,5 миллиона рублей.

Ранее в июне сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева, сбившего и дважды переехавшего байкера Мавлета Эсенболатова.

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