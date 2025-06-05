Снова возбуждено дело о покушении против сбившего байкера водителя Rolls-Royce

В Петербурге повторно возбудили дело о покушении из-за ДТП с Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге следователи повторно возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева, сбившего и дважды переехавшего байкера Мавлета Эсенболатова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ Следственного комитета России по городу.

По данным ведомства, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Бастрыкин возмутился расследованием этого дела.

О ДТП с участием байкера и сына бизнесмена на Rolls-Royce стало известно в воскресенье, 1 июня. Водитель иномарки захотел развернуться через двойную сплошную из дальнего ряда и не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Он сбил мужчину и дважды переехал.

Пострадавшего госпитализировали. Следователи полагают, что автомобилист намеренно сбил потерпевшего, чтобы поквитаться с ним из-за личной неприязни.