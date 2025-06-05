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12:59, 5 июня 2025Силовые структуры

Бастрыкин возмутился расследованием дела против сбившего байкера водителя Rolls-Royce

Глава СК поручил повторно возбудить дело о покушении после ДТП с Rolls-Royce
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело против водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева, дважды переехавшего байкера Мавлета Эсенболатова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин требует возбудить отмененное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Также он ждет доклад от руководителя главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу после выполнения поручения.

Ранее прокурор Красносельского района города вынес решение об отмене постановления о возбуждении дела по статье о покушении. Сосорева обвиняют также в нарушении правил дорожного движения и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела по этой статье продолжается.

О ДТП с участием байкера и сына бизнесмена на Rolls-Royce стало известно в воскресенье, 1 июня. Мужчина захотел развернуться через двойную сплошную из дальнего ряда и не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и дважды переехала.

Пострадавшего байкера госпитализировали, а в отношении водителя возбудили дело по статье о покушении на расправу. Следователи полагали, что мужчина намеренно сбил потерпевшего, чтобы поквитаться с ним из-за личной неприязни.

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