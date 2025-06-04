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17:34, 4 июня 2025Силовые структуры

С переехавшего байкера водителя Rolls-Royce сняли одно обвинение

В Петербурге с водителя Rolls-Royce сняли обвинение в покушении на байкера в ДТП
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В Санкт-Петербурге прокурор снял с водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева, дважды переехавшего байкера Мавлета Эсенболатова, обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Прокурор Красносельского района города вынес решение об отмене постановления о возбуждении дела по статье о покушении на убийство. Следственный комитет России намерен обжаловать решение прокуратуры.

Сосорева обвиняют также в нарушении правил дорожного движения и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Расследование уголовного дела по этой статье продолжается.

О ДТП с участием байкера и сына бизнесмена на Rolls-Royce стало известно в воскресенье, 1 июня. Мужчина захотел развернуться через двойную сплошную из дальнего ряда и не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Пострадавшего байкера госпитализировали, а в отношении водителя авто возбудили дело по статье о покушении на расправу. Следователи полагали, что мужчина намеренно сбил потерпевшего, чтобы поквитаться с ним из-за личной неприязни.

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