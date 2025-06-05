В США пригрозили Китаю санкциями за отказ помогать Украине

В Конгрессе США пригрозили Китаю санкциями за отказ помогать Украине

Если Китай не хочет санкций, то Пекин должен начать помогать Киеву. Об этом заявил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью изданию Semafor.

«Почему бы нам не делать послаблений для стран, что помогают Украине? Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине. По-моему, это звучит логично», — пояснил он.

Ранее Грэм встретился в Турции с представителями Украины и стран Европы и представил им законопроект о «разгромных» санкциях против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.

Отмечается, что законопроект поддержали почти 80 сенаторов, включая членов Республиканской и Демократической партий.