Дети прогулялись по одной улице с медведями на Сахалине и попали на видео

На Сахалине дети прогулялись по одной улице с двумя медведями. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Сахалин».
Дети с мамами встретили двух хищников в селе Некрасовка Охинского района, где живет около 700 человек. Животные шли по дороге в отдалении от людей и спокойно осматривали округу.
Люди не стали приближаться к косолапым и благоразумно свернули.
Ранее в Якутии спасли трех осиротевших медвежат. Напуганные малыши пытались забраться на дерево, спасаясь от бродячих собак.