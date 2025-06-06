Дети прогулялись по одной улице с медведями на Сахалине и попали на видео

Дети встретили двух медведей на улице села Некрасовка на Сахалине

На Сахалине дети прогулялись по одной улице с двумя медведями. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Дети с мамами встретили двух хищников в селе Некрасовка Охинского района, где живет около 700 человек. Животные шли по дороге в отдалении от людей и спокойно осматривали округу.

Люди не стали приближаться к косолапым и благоразумно свернули.

Ранее в Якутии спасли трех осиротевших медвежат. Напуганные малыши пытались забраться на дерево, спасаясь от бродячих собак.