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01:01, 7 июня 2025Интернет и СМИ

Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска помириться

Экс-кандидат на пост главы НАСА Айзекман призвал Трампа и Маска помириться
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Экс-кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман в соцсети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа помириться

Кроме того, он указал на возможность «незначительной» роли в конфликте между ними.

Айзекман также подчеркнул, что урегулирование конфликта между Маском и Трампом нужно не только Соединенным Штатам, но и миру.

Ранее стало известно, что сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE) — ведомства, которое ранее находилось под руководством бизнесмена Илона Маска — испугались, что после его ссоры с американским лидером Дональдом Трампом в отношении них начнутся политически мотивированные расследования.

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