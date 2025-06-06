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12:27, 6 июня 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

МО: За неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели с 31 мая текущего года нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В результате атак оказались поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, цеха производства беспилотников, а также места их хранения и запуска, арсеналы украинских войск, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России в результате массированной ночной атаки поразили аэродром в Житомире, объекты логистики в Одесской и других областях Украины.

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