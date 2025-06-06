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12:18, 6 июня 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по транспортным узлам в нескольких областях Украины

Лебедев: ВС РФ поразили аэродром в Житомире, узел логистики в Одесской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска в результате массированной ночной атаки поразили аэродром в Житомире, объекты логистики в Одесской и других областях Украины. Об ударах по транспортным узлам рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Белгород-Днестровский район, удары по складам, поражение техники, удар по портовой логистике. (...) Житомир — удары по складам боеприпасов и по аэродрому», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Отмечается, что удары были также нанесены по коммуникационным узлам в Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ на территории Херсона. По словам Лебедева, были поражены логистический узел и складские помещения.

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