Российские войска ударили по транспортным узлам в нескольких областях Украины

Лебедев: ВС РФ поразили аэродром в Житомире, узел логистики в Одесской области

Российские войска в результате массированной ночной атаки поразили аэродром в Житомире, объекты логистики в Одесской и других областях Украины. Об ударах по транспортным узлам рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Белгород-Днестровский район, удары по складам, поражение техники, удар по портовой логистике. (...) Житомир — удары по складам боеприпасов и по аэродрому», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Отмечается, что удары были также нанесены по коммуникационным узлам в Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ на территории Херсона. По словам Лебедева, были поражены логистический узел и складские помещения.