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15:51, 6 июня 2025Мир

На Западе заявили о безысходной ситуации на Украине

Экономист Пилкингтон: США и Европа находятся в безысходной ситуации на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

США и Европа находятся в безысходной ситуации на Украине и не знают, как из нее выбираться. Об этом написал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.

«Чем больше делает сторона, выступающая за [конфликт], тем больше они отдаляют своих сторонников. Ситуация на Украине для них, очевидно, отчаянная», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать тяжесть ситуации для Великобритании и Европейского союза (ЕС). По его словам, Лондон и ЕС не имеют представления, как выходить из сложившейся геополитической обстановки.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад до конца не осознает, к каким последствиям могут привести провокации Украины. По его словам, даже самые ярые сторонники Киева, к которым, в частности, относится спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог, начинают понимать, что действия украинских властей обостряют ситуацию вокруг конфликта.

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