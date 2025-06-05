В США указали на опасность провокаций Украины для Запада

Профессор Миршаймер: Запад не осознает, как сильно рискует из-за Украины

Запад до конца не осознает, к каким последствиям могут привести провокации Украины. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

По его словам, даже самые ярые сторонники Киева, к которым, в частности, относится спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог, начинают понимать, что действия украинских властей обостряют ситуацию вокруг конфликта.

«США и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с Россией. Даже Келлог признал, что шутки кончились. Но, кажется, мы все еще готовы продолжать», — отметил профессор.

Украина находится в отчаянии, поэтому готова пойти на любой шаг, в результате чего «весь мир оказывается в ситуации, которая ухудшается с каждой неделей», заключил он.

Ранее Миршаймер заявил, что ответственность за начало конфликта на Украине несут именно США.