Профессор Миршаймер обвинил США в начале и поддержке конфликта на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев. Об этом он высказался в интервью аналитику Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive.

Миршаймер заявил, что конфликт на Украине начали американцы, которые хотели видеть Украину в НАТО. По его словам, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другие несут ответственность за продолжение кризиса и уничтожение Украины.

«Это не вина России, не вина Украины — это вина США», — обвинил профессор.

Миршаймер ранее уже обвинял США и страны Евросоюза в начале конфликта на Украине. «Мы должны относиться к [президенту России Владимиру] Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому и начался вооруженный конфликт», — сказал он.