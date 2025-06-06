Отец Маска посоветовал сыну признать поражение в ссоре с Трампом

Отец Маска Эррол сравнил ссору с Трампом со схваткой альфа-самцов

Отец Илона Маска Эррол сравнил ссору миллиардера со схваткой альфа-самцов. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Times.

«Я говорил Илону, что он уже свое сказал, а теперь должен дать ситуации улечься, и я надеюсь, что он так и сделает», — сказал он.

По словам отца бизнесмена, в в любой успешной группе животных между альфа-самцами ведется борьба за власть. Мужчины хотят быть главными, но на данный момент в США главный Дональда Трамп, поскольку он президент. Илону нужно смириться с этим, заключил Эррол Маск.

Он добавил, что скоро конфликт между Илоном и Трампом сойдет на нет, а президент не станет держать обиду на бизнесмена.