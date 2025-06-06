Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою

Эксперт Кнутов: Прогресс в лазерах приведет к концу доминирования дронов в бою

Прогресс в лазерных технологиях приведет к концу доминирования дронов в бою, предупредил военный эксперт и историй войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Его слова приводит РИА Новости.

В публикации агентства обсуждаются сообщения об успешном применении израильской стороной лазерных систем против беспилотных летающих аппаратов.

Кнутов заметил, что уничтожение дрона лазером сопряжено с рядом трудностей, в частности, световому лучу требуется некоторое время, чтобы удержаться на цели. Гораздо более перспективным способом перехвата БПЛА эксперт считает использование электромагнитной пушки, которая есть у США и Китая. «Все микросхемы превращаются в мусор. Так можно полностью нейтрализовать рой дронов на расстоянии от нескольких сотен метров», — уверен специалист.

По его оценке, в настоящее время идет накопление данных об использовании направленной электромагнитной энергии для уничтожения воздушных целей, а систематизация этой информации может потребовать до пяти лет, после чего станет возможным борьба не только с одиночными дронами, но и их роями. «Если решат эту задачу, то дроны перестанут доминировать на поле боя», — заключил эксперт.

Ранее издание Defense News со ссылкой на Минобороны Израиля сообщило о перехвате последним около 40 беспилотников с помощью новых мощных лазеров.