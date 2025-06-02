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04:31, 2 июня 2025Наука и техника

Израиль заявил о перехвате 40 беспилотников с помощью мощных лазеров

Израиль заявил о перехвате около 40 беспилотников с помощью новых мощных лазеров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Израиль заявил о перехвате около 40 беспилотников с помощью новых мощных лазеров. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает издание Defense News.

Военное ведомство не уточнило, какие именно лазерные системы применялись для перехвата дронов, однако сказало, что в операциях не принимали участие компоненты тактической системы противоракетной обороны Iron Beam.

«На опубликованных изображениях, сопровождающих объявление, можно увидеть систему Lite Beam от [израильской компании] Rafael. Представители израильской обороны также указывают на систему Iron Beam M, которую Rafael представил во время прошлогодней выставки AUSA в Вашингтоне», — говорится в публикации.

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Представитель Rafael отказался уточнить изданию, какое именно оружие было задействовано для перехвата дронов.

В октябре Defense News со ссылкой на Минобороны Израиля сообщило, что лазерные системы противовоздушной обороны Iron Beam поставят на вооружение израильской армии в течение года.

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