Российский миллиардер покинул футбольный клуб из-за трудностей со стадионом

РБК: Шишкарев оставил ФК «Черноморец» из-за конфликта с властями Новороссийска

Группа компаний «Дело» прекратила инвестировать в футбольный клуб «Черноморец» из-за конфликта с властями Новороссийска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление совладельца и председателя совета директоров группы Сергея Шишкарева.

Известно, что «Черноморцу» не удалось сыграть в стыковых матчах за возможное участие в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Комиссия отказалась выдать футбольному клубу лицензию из-за несоответствия его домашнего стадиона критериям РПЛ.

Комментируя свое решение, Шишкарев отметил, что сделал для клуба все, что мог. «Черноморец», по его словам, продемонстрировал за последнее время уникальные результаты. Однако возможности построить стадион миллиардеру так и не представилось, из-за чего накануне, 5 июня, он подал в адрес гендиректора клуба заявление о выходе из него.

По словам миллиардера, желание построить стадион для «Черноморца» у него сохраняется. Однако с 2022 года, когда ГК «Дело» стала титульным спонсором клуба, власти города так и не предложили Шишкареву ни одного участка под эти цели, посетовал он. В то же время его траты на план реконструкции составили около 60 миллионов рублей.

Сложность, помимо прочего, заключается в том, что стадион и территория вокруг него представляют собой лоскутное одеяло из разных собственников, указал спикер. Траты компании на клуб за несколько лет он оценил в 2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что лицензирование для участия в РПЛ не прошли три футбольных клуба. Помимо «Черноморца», в этом списке оказались подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». Командам дали неделю на устранение недочетов, но исправить ситуацию удалось только «Крыльям Советов».