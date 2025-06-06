Стало известно количество переедающих при доставке готовой еды россиян

Две трети россиян признались, что переедают при заказе продуктов в доставке

Две трети заказывающих готовые продукты россиян признались, что испытывают симптомы переедания после приема пищи. Об этом представители сети доставки суши и роллов «Много лосося» рассказали «Ленте.ру» со ссылкой на собственный опрос.

По результатам опроса 4,5 тысяч взрослых мужчин и женщин стало известно, что 60 процентов заказывающих доставку людей переедают из-за заказанных блюд. При этом 27 процентов респондентов склонны испытывать симптомы переедания, после еды они чувствуют дискомфорт и тяжесть в желудке. Ощущение сытости после приема пищи испытывает треть опрошенных, а четверть не сталкивается с негативными эффектами.

Склонность к чрезмерному заполнению корзины имеют 34 процента респондентов, часто лишние продукты остаются у 27 процентов, а каждый пятый человек иногда замечает, что после доставки остается много лишней еды. Оформлять заказ по потребностям могут лишь 18 процентов опрошенных людей. Кроме того, каждый четвертый россиянин делает более крупный заказ в приложении, если видит скидку на товары.

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