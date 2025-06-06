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13:14, 6 июня 2025Культура

Умер создатель фильмов «Пила» Джейсон Константин

Продюсер «Пилы» и «Джона Уика» Джейсон Константин ушел из жизни в 55 лет
Ольга Коровина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Режиссер и продюсер Джейсон Константин, известный благодаря работе в компании Lionsgate и созданию хоррор-серии «Пила», ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

По информации источника, 55-летний постановщик умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти сопрезидента кинокомпании Lionsgate Motion Picture Group стал рак мозга.

Константин дал зеленый свет серии культовых фильмов «Пила», когда в 2004 году студии был представлен пилотный проект. Известно, что на момент смерти продюсер занимался картиной «Пила 11». По иронии судьбы, главный герой фильма Джон Крамер в исполнении актера Тобина Белла тоже страдал от прогрессирующего рака мозга. Константин также работал в качестве продюсера над франшизами «Джон Уик», «Неудержимые» и «Достать ножи».

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