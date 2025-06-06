В Кремле оценили влияние полемики Трампа и Маска на украинское урегулирование

Песков: Россия признательна США за усилия по урегулированию конфликта на Украине

Россия признательна США за усилия по урегулированию конфликта на Украине, полемика американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска вряд ли повлияет на мирный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«США продолжают прилагать усилия по урегулированию, посреднические усилия, за что мы признательны Соединенным Штатам», — отметил официальный представитель Кремля.

Что касается влияния ссоры Трампа и Маска мирные усилия США, Песков подчеркнул, что государственные лидеры «занимаются одновременно огромным количеством разных дел, более или менее важных, и у глав государства времени хватает на все». Пресс-секретарь российского лидера добавил, что для Москвы важен тот факт, что контакты с Вашингтоном продолжаются.

Ранее Песков заявил, что полемика Трампа и Маска является внутренним делом США.