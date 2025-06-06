В Раде заявили о личном приказе Зеленского не забирать тела по обмену

Нардеп Дмитрук: Зеленский отдал личный приказ не забирать тела военных по обмену

Президент Украины Владимир Зеленский отдал личный приказ не забирать тела украинских военнослужащих в рамках обмена, о котором Киев и Москва договорились в Стамбуле. Об этом для Telegram-канала RT рассказал покинувший страну депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Я не думаю, я знаю. Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных», — заявил парламентарий.

Он выразил предположение, что это решение может вызвать масштабные протесты на Украине.

Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг начало обмена. Отмечается, что подготовка к нему еще ведется и Киев готов принять тела погибших бойцов.