В Раде заявили о личном приказе Зеленского не забирать тела по обмену

Президент Украины Владимир Зеленский отдал личный приказ не забирать тела украинских военнослужащих в рамках обмена, о котором Киев и Москва договорились в Стамбуле. Об этом для Telegram-канала RT рассказал покинувший страну депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Я не думаю, я знаю. Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных», — заявил парламентарий.
Он выразил предположение, что это решение может вызвать масштабные протесты на Украине.
Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг начало обмена. Отмечается, что подготовка к нему еще ведется и Киев готов принять тела погибших бойцов.