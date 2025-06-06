В Раде заявили о постигшем Трампа проклятии Зеленского

Депутат Дмитрук: На Трампа подействовало проклятие Зеленского

На президента США Дональда Трампа подействовало проклятие украинского лидера Владимира Зеленского, ситуация похожа на старые фильмы про ведьм. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. За детьми прячется! Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми», — написал Дмитрук.

Ранее между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).