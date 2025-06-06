В российской детской поликлинике не осталось ни одного педиатра

В Краснодаре из детской поликлиники уволились все педиатры

В одной из детских поликлиник Краснодара не осталось ни одного педиатра. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По его данным, причиной ухода специалистов стала труднодоступность района. При этом из-за пробок специалисты из соседних районов также не захотели устраиваться в поликлинику.

Теперь жителям приходится возить детей в старую поликлинику, где из-за них образовались большие очереди.

Ранее в Мурманске произошло массовое увольнение медиков и спасателей. Это произошло из-за разногласий с руководством. Сотрудники пошла на такой шаг из-за изменения графика работы, который лишил их надбавок.