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11:50, 6 июня 2025Россия

В российской детской поликлинике не осталось ни одного педиатра

В Краснодаре из детской поликлиники уволились все педиатры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В одной из детских поликлиник Краснодара не осталось ни одного педиатра. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По его данным, причиной ухода специалистов стала труднодоступность района. При этом из-за пробок специалисты из соседних районов также не захотели устраиваться в поликлинику.

Теперь жителям приходится возить детей в старую поликлинику, где из-за них образовались большие очереди.

Ранее в Мурманске произошло массовое увольнение медиков и спасателей. Это произошло из-за разногласий с руководством. Сотрудники пошла на такой шаг из-за изменения графика работы, который лишил их надбавок.

Вот это да!
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