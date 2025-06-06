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20:22, 6 июня 2025Мир

В США обвинили Зеленского в попытке срыва переговоров с Россией

Полковник Блэк: Украина атакой на российские аэродромы хотела сорвать переговоры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина атакой беспилотников на российские аэродромы хотела сорвать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил бывший член Сената американского штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк, передает РИА Новости.

«Время [атаки] было точно выбрано, чтобы сорвать мирные переговоры. Стало совершенно ясно, что [президент Украины Владимир] Зеленский хочет войны. Он не хочет мира», — сказал он.

По словам Блэка, НАТО и Европейский союз также, как и Киев, решительно настроены на длительное продолжение конфликта.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

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