Вероятность снижения ключевой ставки Банка России оценили

Доцент Щербаченко: Ключевую ставку могут понизить в июле-сентябре

Маловероятно, что Банк России понизит ключевую ставку на заседании Совета директоров, которое состоится 6 июня. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Российская газета».

Как полагает экономист, ставка, вероятнее всего, сохранится на уровне 21 процента. О том, что будет принято именно такое решение, говорят инфляционные ожидания населения, которые сейчас достигли 13,4 процента, хотя в марте речь шла о 12,9 процента. Кроме того, регулятор хотел бы убедиться в том, что замедление кредитной динамики приобрело устойчивый характер.

Если те тенденции, которые имеют место сегодня, сохранятся, то, как полагает экономист, снижения «ключа» можно ждать в июле-сентябре. Это будет плавный процесс, а значит, ставка опустится к 20 процентам в середине года и к 18-19 процентам к его концу.

Впрочем, не исключено, что 6 июня регулятор подаст аккуратный сигнал о предстоящем смягчении своей политики.

Однако есть прогнозы, что Центробанк все-таки согласится снизить ключевую ставку. Некоторые эксперты ждут ее уменьшения до 20 процентов. Однако согласно другим предположениям, возможно, что «ключ» опустится сразу до 19 процентов.