Врач рассказал о пагубном влиянии сладких газировок на почки

Врач Шураева: Употребление сладких газировок приводит к камням в почках

Газированные напитки стали неотъемлемой частью современной жизни, но их влияние на почки вызывает обоснованное беспокойство, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Елена Шураева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач со ссылкой на исследования рассказала, что регулярное употребление сладких газировок увеличивает риск развития хронической болезни почек на 23-50% в зависимости от количества и состава напитков. По ее словам, механизм повреждения почек многофакторный.

«Высокое содержание фосфорной кислоты (E338) снижает pH мочи, создавая благоприятные условия для формирования оксалатных камней. Согласно данным Американской нефрологической ассоциации, употребление 2-3 стаканов колы ежедневно повышает риск мочекаменной болезни на 15-25%», — сообщила Шураева.

Врач добавила, что не менее опасен избыточный сахар, поскольку при регулярном поступлении он повышает осмолярность крови, заставляя почки работать с повышенной нагрузкой. Фруктозный компонент, особенно кукурузный сироп, нарушает чувствительность клеток к инсулину, что со временем может привести к гломерулосклерозу и диабетической нефропатии, пояснила она.

Опыт показывает, что употребление не более 250 мл сладкой газировки 1-2 раза в неделю не оказывает статистически значимого влияния на функцию почек у здоровых людей. Но для лиц с уже имеющимися заболеваниями почек даже такое количество может быть чрезмерным. Елена Шураева врач-терапевт

Шураева отметила, что газированная вода без сахара и кислот существенно менее опасна для почек. Также она добавила, что почки обладают высоким регенеративным потенциалом: первые положительные изменения наблюдаются в органе уже через 48-72 часа, а полное функциональное восстановление при отсутствии необратимых структурных изменений происходит в течение 3-6 месяцев.

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