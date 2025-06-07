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23:16, 6 июня 2025Бывший СССР

В элитный отряд ВСУ начали заманивать 18-летних киберспортсменов

РИА Новости: В отряд ВСУ «Птицы Мадьяра» заманивают 18-летних киберспортсменов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Элитный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра», специализирующийся в основном на применении беспилотников, начал заманивать в свои ряды 18-летних киберспортсменов. Об этом сообщил российский боец с позывным Фидель в беседе с РИА Новости.

«Очень много девчонок, молодых ребят 18-20 лет, бывших киберспортсменов. Они с детства в игрушки, в симуляторы играют и им проще», — рассказал военнослужащий.

Молодым людям обещают, что они не попадут на передовую и не окажутся в штурмовых подразделениях. Кроме того, командование отряда заявляет, что будет выплачивать новобранцам большие премии за службу.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что план по набору молодых людей в возрасте 18-24 лет в подразделения ВСУ по контракту провалился.

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