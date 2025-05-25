В США оценили итоги набора молодежи в ВСУ по контракту

WSJ: План набора украинской молодежи в ВСУ по контракту провалился

План по набору молодых людей в возрасте 18-24 лет в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту провалился. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Пока лишь немногие молодые люди заинтересовались программой "Контракт 18-24"», — указали журналисты, подчеркнув, что контракт подписали лишь 500 человек.

При этом, согласно публикации, привлечению украинской молодежи в ВСУ не помогла даже агрессивная реклама, видеоролики в TikTok и вирусные посты в социальных сетях, которые были специально рассчитаны на поколение Z. Кроме того, проблемой стали бюрократические проволочки: они часто затягивают процесс оформления контрактников, и многие меняют свое решение о вступлении в ряды украинской армии.

Ранее The Independent указывало на привлечение в ВСУ неопытных юношей в качестве иностранных наемников. По данным издания, часто они приходят без боевого опыта.