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11:56, 25 мая 2025Интернет и СМИ

В США оценили итоги набора молодежи в ВСУ по контракту

WSJ: План набора украинской молодежи в ВСУ по контракту провалился
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

План по набору молодых людей в возрасте 18-24 лет в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту провалился. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Пока лишь немногие молодые люди заинтересовались программой "Контракт 18-24"», — указали журналисты, подчеркнув, что контракт подписали лишь 500 человек.

При этом, согласно публикации, привлечению украинской молодежи в ВСУ не помогла даже агрессивная реклама, видеоролики в TikTok и вирусные посты в социальных сетях, которые были специально рассчитаны на поколение Z. Кроме того, проблемой стали бюрократические проволочки: они часто затягивают процесс оформления контрактников, и многие меняют свое решение о вступлении в ряды украинской армии.

Ранее The Independent указывало на привлечение в ВСУ неопытных юношей в качестве иностранных наемников. По данным издания, часто они приходят без боевого опыта.

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