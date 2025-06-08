Судан обвинил Украину в поддержке террористов в Африке

Еще одна африканская страна уличила Украину в поддержке террористов в Африке. С таким обвинением в интервью RT выступил Мухаммад Ас-Сирр, сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана.

По его словам, Украина в этом вопросе выполняет «грязную работу». Дипломат подчеркнул, что участие Киева в поддержке террористических группировок в Нигере, Сомали и Ливии «установлено». Украина помогает, в частности, таким группировкам, как «Боко харам» и «Харакат аш-Шабаб» (запрещенные в России террористические организации), а также предоставляет террористам дроны.

«В Сомали, а также в Судане [Украина] оказывает поддержку силам быстрого реагирования, предоставляя им беспилотники, которые предлагаются по очень низким ценам. Без их поддержки повстанцы не знали бы, как работать с такими устройствами. В некоторых регионах украинцы непосредственно наносили удары по инфраструктурным объектам», — сообщил дипломат.

Прежде стало известно, что украинская разведка снабжала террористические группировки FPV-дронами и разведданными в Мали. «Бойцам также передаются разведданные и средства связи. В результате террористические группировки становятся более мобильными, более организованными и более смертоносными», — пишет интернет-издание Bamada.