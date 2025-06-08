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21:46, 8 июня 2025Бывший СССР

В словах Зеленского усмотрели намек на готовящийся массированный обстрел Украины

«Страна»: Ночью готовится массированный обстрел Украины бомбардировщиками ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

ВС России готовят массированный обстрел территории Украины с применением стратегических бомбардировщиков, атака может произойти сегодня ночью. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на украинские паблики.

«Рекомендуется зарядить павербанки, поскольку российская разведка в последнее время наблюдала за энергетическими объектами Киева и области», — говорится в публикации. Кроме того, атаке могут подвергнутся Ровенская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Николаевская и Кировоградская области.

Также издание упоминает, что в вечернем видеообращении президента республики Владимира Зеленского мог быть намек на готовящийся удар ВС РФ. Он призвал граждан всю неделю внимательнее относиться к воздушным тревогам.

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