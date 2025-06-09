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17:03, 9 июня 2025Экономика

Азиатская страна вошла в топ-3 покупателей российской свинины

«Агроэкспорт»: Вьетнам купил российской свинины на 107 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

С января по май 2025 года Россия продала Вьетнаму продовольствия более чем на 150 миллионов долларов, или на 27 процентов больше, чем за первые пять месяцев 2024 года. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

Основным товаром оказалась свинина, которой Вьетнам купил на 107 миллионов долларов, или почти вдвое больше, чем в январе-мае 2024 года. Таким образом эта страна Юго-Восточной Азии вошла в топ-3 основных покупателей российской свинины.

Кроме того, Россия экспортировала во Вьетнам 87 тысяч тонн пшеницы на 18 миллионов долларов. Кроме того, на 17 процентов, до шести миллионов долларов, выросли поставки детского питания.

Во второй половине последнего весеннего месяца сообщалось, что по итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российского мяса в Китай выросли в 1,6 раза. Это стало максимальным результатом с октября 2024 года. Наиболее востребованным товаром оказалось мясо птицы. В то же время доходы РФ от продажи свинины упали примерно на 600 тысяч, до 4,8 миллиона долларов.

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