Два частных дома, стоянка и соцобъект попали под удар дронов ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударе ВСУ по двум частным домам, стоянке и соцобъекту

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа взорвались два FPV-дрона. В результате загорелся частный дом. Еще в одном домовладении, находящемся в селе Козьмодемьяновка, из-за удара БПЛА повреждена кровля и перебита линия электропередачи.

«В городе Шебекино дрон сдетонировал на стоянке — повреждены три автобуса и семь машин. От удара второго FPV-дрона повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. Вследствие детонации третьего беспилотника пробита кровля здания социального объекта», — написал чиновник.

В тот же день стало известно, что в Шебекино украинский дрон атаковал пассажирские автобусы. Как видно на опубликованных кадрах, повреждения получили минимум три автобуса — у транспортных средств посечены корпуса и разбиты стекла.