В российском регионе украинский дрон атаковал пассажирские автобусы

В Белгородской области беспилотник атаковал пассажирские автобусы

В Шебекино Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирские автобусы. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород — Молния».

По данным канала, беспилотник ударил по рейсовым городским автобусам. Судя по всему, атака была совершена, когда транспорт находился на стоянке. Как видно на опубликованных кадрах, повреждения получили минимум три автобуса — у транспортных средств посечены корпуса и разбиты стекла.

Уточняется, что обошлось без пострадавших. Официально эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 9 июня, перехватила 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над рядом регионов — в частности, по 13 дронов были поражены в Курской и Нижегородской областях.