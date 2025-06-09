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12:42, 9 июня 2025Культура

Известный российский певец рассказал о последствиях инсульта

Певец Малежик заявил, что не смог до конца восстановиться после инсульта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Российский эстрадный певец Вячеслав Малежик, который перенес инсульт в 2017 году, рассказал, что не смог до конца восстановиться. Его слова прозвучали в ходе шоу «Секрет на миллион».

«Ногу подволакиваю», — признался исполнитель. По словам артиста, на сегодняшний день он заставляет себя ходить по лестницам и крутить педали велосипеда.

Ранее российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) попала в больницу.

Вячеслав Малежик — заслуженный артист России. Среди наиболее известных его песен такие композиции, как «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциалка».

Малежик также выступал с коллективами «Мозаика», «Веселые ребята» и ВИА «Голубые гитары», а также был артистом ансамбля «Пламя».

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