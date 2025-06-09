Данные о неудачах ВС РФ и обстрелах мирного населения оказались недостоверными

Заявление главы администрации Харьковской области Олега Синегубова о том, что Вооруженные силы (ВС) России намеренно обстреливают мирное население Украины из-за неудач на фронте является фейком.

По утверждению украинского чиновника, Россия якобы не может смириться с поражениями на поле боя, поэтому «терроризирует местное население».

Целью Российской армии являются исключительно военные объекты на территории Украины, о чем неоднократно говорили власти. Все удары направлены на разрушение военной инфраструктуры, отмечал, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров. «Повторю еще раз, наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты, и никогда не стреляет просто так, все направляется на объекты военной инфраструктуры», — подчеркивал министр. Президент Владимир Путин говорил, что Россия продолжит избирательно наносить удары по целям на Украине. «Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем», — указывал глава государства. Об этом же говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима.

Во время ударов по Харькову в ночь на 7 июня Вооруженным силам Украины (ВСУ) был нанесен серьезный урон, рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Уничтожены цеха по производству БПЛА и склады, удары наносились в места дислокации добровольческих батальонов ВСУ, иностранные военные тоже попали под несколько ударов, уточнил он. Вооруженные силы России также нанесли удар по системе бункеров под Харьковом, сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин. Сейчас солдаты ВСУ хранят там боеприпасы и технику. Кроме того, там разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов и операторов БПЛА.

Россия не терпит поражение на поле боя, а, напротив, развивает наступление. Так, в Минобороны сообщили, что ВС России увеличили площадь контроля над территорией Днепропетровской области. Российская танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу ДНР, отчитались в ведомстве. В Кремле же пояснили, что продвижение на этом направлении идет в целях создания буферной зоны. Президент Путин ранее отмечал, что ВСУ несут огромные потери, отступая по всей линии боевого соприкосновения.

Данные о неудачах ВС РФ и ударах по мирному населению Украины не получили распространения в российских СМИ.

Информация о поражении России на поле боя и намеренном нанесении ударов по мирному населению является фейком. ВС РФ бьют только по военным объектам, о чем заявлял президент Владимир Путин. В данный момент Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».