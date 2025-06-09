Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:30, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Сообщение о неудачах ВС России и обстрелах мирного населения Украины оказалось фейком

Данные о неудачах ВС РФ и обстрелах мирного населения оказались недостоверными
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заявление главы администрации Харьковской области Олега Синегубова о том, что Вооруженные силы (ВС) России намеренно обстреливают мирное население Украины из-за неудач на фронте является фейком.

По утверждению украинского чиновника, Россия якобы не может смириться с поражениями на поле боя, поэтому «терроризирует местное население».

Целью Российской армии являются исключительно военные объекты на территории Украины, о чем неоднократно говорили власти. Все удары направлены на разрушение военной инфраструктуры, отмечал, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров. «Повторю еще раз, наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты, и никогда не стреляет просто так, все направляется на объекты военной инфраструктуры», — подчеркивал министр. Президент Владимир Путин говорил, что Россия продолжит избирательно наносить удары по целям на Украине. «Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем», — указывал глава государства. Об этом же говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима.

Во время ударов по Харькову в ночь на 7 июня Вооруженным силам Украины (ВСУ) был нанесен серьезный урон, рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Уничтожены цеха по производству БПЛА и склады, удары наносились в места дислокации добровольческих батальонов ВСУ, иностранные военные тоже попали под несколько ударов, уточнил он. Вооруженные силы России также нанесли удар по системе бункеров под Харьковом, сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин. Сейчас солдаты ВСУ хранят там боеприпасы и технику. Кроме того, там разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов и операторов БПЛА.

Россия не терпит поражение на поле боя, а, напротив, развивает наступление. Так, в Минобороны сообщили, что ВС России увеличили площадь контроля над территорией Днепропетровской области. Российская танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу ДНР, отчитались в ведомстве. В Кремле же пояснили, что продвижение на этом направлении идет в целях создания буферной зоны. Президент Путин ранее отмечал, что ВСУ несут огромные потери, отступая по всей линии боевого соприкосновения.

Данные о неудачах ВС РФ и ударах по мирному населению Украины не получили распространения в российских СМИ.

Информация о поражении России на поле боя и намеренном нанесении ударов по мирному населению является фейком. ВС РФ бьют только по военным объектам, о чем заявлял президент Владимир Путин. В данный момент Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией

    Changan перевернулся после столкновения с Haval

    Пашинян обвинил главу Армянской Церкви в нарушении обетов и потребовал его отставки

    Лавров высказался о «Евровидении»

    Лукашенко пожаловался на отставание от Европы

    В России спланируют строительство кораблей до 2050 года

    Военнопленный из ВСУ передал российским военным координаты для бомбового удара

    Россиянин едва не сгорел заживо после прогулки на яхте в Геленджике

    России спрогнозировали четырехкратное падение экспорта ключевой агрокультуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости