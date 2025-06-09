Трамп назвал спасшее Лос-Анджелес решение

Трамп: Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли, если бы не Нацгвардия США

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал решение ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков отличным решением, спасшим город.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли», — заявил глава государства.

Он также раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра города Карен Басс, подчеркнув, что они должны были поблагодарить президента, а не утверждать, что федеральная помощь не требовалась.

Трамп также обвинил чиновников во лжи жителям Калифорнии и всей Америки, когда те назвали происходящее мирными протестами. Он добавил, что достаточно посмотреть на кадры насилия и разрушений, которые говорят сами за себя.

Ранее губернатор Калифорнии заявил, что подаст в суд на Трампа из-за развертывания Нацгвардии США в Лос-Анджелесе. По его словам, подобные шаги со стороны президента должны согласовываться с губернаторами штатов, однако Трамп этого не сделал.