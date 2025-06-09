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17:17, 9 июня 2025Экономика

В российском регионе ввели режим ЧС

В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС из-за погоды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

7 и 8 июня на фоне неблагоприятных погодных явлений в области произошли локальные отключения электричества. Специалистам удалось починить поломки, однако в ночь на понедельник, 9 июня из-за грозы и сильного ветра возникли новые проблемы. Подачу электричества удалось частично восстановить к 09:00 (совпадает с мск) понедельника, до конца дня ремонтные работы должны окончательно завершиться.

Сильнее всего пострадал Юрьев-Польский район, где действует режим ЧС. Прогноз погоды остается неблагоприятным, особенно в северо-западной части региона, в частности в Александровском и Петушинском районах.

Ранее на фоне обильных осадков в Московском регионе произошло подтопление аэропорта Внуково.

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