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23:40, 9 июня 2025Россия

В российском регионе грузовой поезд совершил вынужденную остановку

В Рязанской области грузовой поезд совершил остановку по техническим причинам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Грузовой поезд совершил вынужденную остановку по техническим причинам на перегоне Старожилово — Денежниково Московской железной дороги (МЖД) в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

На участке между станциями Старожилово и Денежниково Московской железной дороги в связи с техническими неполадками остановился грузовой поезд. Для оказания помощи были задействованы соседние пути, по которым следовали сразу несколько пассажирских поездов.

В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства. В пресс-службе отметили, что специалисты предпринимают шаги для ускорения движения поездов.

Ранее ученика девятого класса из Томской области заподозрили в попытке диверсии на железной дороге. По данным журналистов, инцидент произошел еще в конце апреля или в начале мая 2025 года. Тогда подросток скрутил болты и гайки на рельсах железной дороги в районе улицы Славского. Затем он разобрал стыковую накладку, которую используют для соединения концов рельс между собой.

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