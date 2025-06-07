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11:23, 7 июня 2025Силовые структуры

Российский школьник пытался пустить поезд под откос

Школьника из Северска подозревают в попытке диверсии на железной дороге
Артур Галеев
Артур Галеев (Специальный корреспондент «Ленты.ру»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ученика девятого класса из Томской области подозревают в попытке диверсии на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Baza, 16-летний школьник из Северска пытался пустить поезд под откос.

По данным журналистов, инцидент произошел еще в конце апреля или в начале мая 2025 года. Тогда подросток скрутил болты и гайки на рельсах железной дороги в районе улицы Славского. Затем он разобрал стыковую накладку, которую используют для соединения концов рельс между собой.

Усилия школьника оказались напрасны — катастрофы удалось избежать. Девятиклассник был задержан, против него возбуждено уголовное дело за приготовление к диверсии.

В ночь на 1 мая на пассажирский поезд №86 рухнул мост в Брянской области. По неподтвержденной официально информации, на опорах моста и двух участках железной дороги были установлены четыре взрывных устройства общей массой четыре килограмма. Жертвами трагедии стали 7 человек, еще 104 получили ранения.

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