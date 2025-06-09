В сети удивились внешности вернувшегося к роли Драко Малфоя актера

В сети удивились внешности британского актера Тома Фелтона, который спустя 16 лет вернулся к роли Драко Малфоя из серии фильмов про Гарри Поттера. Комментарии появились на Daily Mail.

37-летняя знаменитость сыграет повзрослевшего Драко в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». «Отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь снова примеряю его шкуру, теперь в роли отца, в новой истории», — отметил Фелтон. Он стал первой звездой оригинального актерского состава «Гарри Поттера», который присоединится к бродвейскому шоу.

Читатели издания обсудили изменения во внешности телезвезды в многочисленных комментариях под промо-фото постановки, на которой Фелтон позирует со светлыми волосами. «Он выглядит, будто ему уже 50», «Ему лучше со светлыми волосами», «Почему он выглядит так, будто стал бедным или разводится с женой?», «В жизни он выглядит лучше, чем на экране», — высказывались они.

В мае HBO Max назвал новых актеров, выбранных на главные роли в ремейке «Гарри Поттера».