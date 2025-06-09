Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:37, 9 июня 2025Ценности

В сети удивились внешности вернувшегося к роли Драко Малфоя актера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Том Фелтон

Том Фелтон. Фото: Isabel Infantes / Reuters

В сети удивились внешности британского актера Тома Фелтона, который спустя 16 лет вернулся к роли Драко Малфоя из серии фильмов про Гарри Поттера. Комментарии появились на Daily Mail.

37-летняя знаменитость сыграет повзрослевшего Драко в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». «Отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь снова примеряю его шкуру, теперь в роли отца, в новой истории», — отметил Фелтон. Он стал первой звездой оригинального актерского состава «Гарри Поттера», который присоединится к бродвейскому шоу.

Материалы по теме:
Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Никакой магии.20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
20 ноября 2021
Авада кедавра. Вышел специальный юбилейный эпизод «Гарри Поттера». Что мы из него узнали?
Авада кедавра.Вышел специальный юбилейный эпизод «Гарри Поттера». Что мы из него узнали?
1 января 2022

Читатели издания обсудили изменения во внешности телезвезды в многочисленных комментариях под промо-фото постановки, на которой Фелтон позирует со светлыми волосами. «Он выглядит, будто ему уже 50», «Ему лучше со светлыми волосами», «Почему он выглядит так, будто стал бедным или разводится с женой?», «В жизни он выглядит лучше, чем на экране», — высказывались они.

В мае HBO Max назвал новых актеров, выбранных на главные роли в ремейке «Гарри Поттера».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

    Гогунский посоветовал женщинам во время менструации находиться в отдельной комнате

    Неожиданное увеличение среднего размера полового члена объяснили

    Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих возрастом до 25 лет из плена

    Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

    Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года

    Некоторые диеты оказались связаны с депрессией

    В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

    Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

    В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости