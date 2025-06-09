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20:24, 9 июня 2025Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник. Публикацию он сопроводил видеозаписью, на которой звучит сигнал опасности. Каких-либо других подробностей он не привел.

По состоянию на 20:00 по московскому времени на Крымском мосту движение было открыто, следует из данных мониторингового Telegram-канала.

Ранее Развожаев рассказал, что в Севастополе планируют ввести два новых сигнала оповещения об опасности: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!» По его словам, потребность в новых сигналах оповещения появилась из-за последних атак украинских войск надводными боевыми кораблями, а также из-за комбинированных ударов противника, в которых он одновременно использовал ракеты, дроны и морские боевые катера.

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