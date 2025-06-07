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20:13, 7 июня 2025Россия

В Севастополе появятся новые сигналы оповещения об опасности

Развожаев: В Севастополе введут два новых сигнала оповещения об опасности
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе прошло заседание оперативного штаба, в рамках которого решили ввести два новых сигнала оповещения об опасности: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». О новых мерах рассказал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, потребность в новых сигналах оповещения появилась из-за последних атак украинских войск надводными боевыми кораблями, а также из-за комбинированных ударов противника, в которых он одновременно использовал ракеты, дроны и морские боевые катера.

«Приняли решение, что в Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!"» — написал Развожаев. Кроме того, оперштаб разработал новые видео- и звуковые сигналы, которые будут транслироваться для местных жителей в случае угрозы.

Ранее в Крыму ФСБ задержала агента украинских спецслужб, изготовившего мощную бомбу. Известно, что мужчина пообещал спрятать взрывное устройство в Севастополе.

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