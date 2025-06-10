Российская блогерша Саша Спилберг опубликовала фото топлес. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенном черно-белом снимке в джинсах со средней посадкой. При этом она повернулась к фотографу боком и прикрыла одной рукой обнаженную грудь. Ее внешний вид дополнили серьги и массивные кольца.

Фанаты оценили съемку знаменитости в комментариях. «Роковая красота», «Ты красотка», «Моя челюсть просто упала от фото. Ты роскошная», «Я тобой восхищаюсь», «Как же мне нравится новый имидж Саши. Очевидно, девочка нашла себя», — высказывались они.

Ранее российская блогерша Дарья Граф (настоящее имя — Дарья Васильева) рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место. Тогда инфлюэнсерша призналась, что до косметологического вмешательства страда от повышенного потоотделения.