Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:14, 10 июня 2025Моя страна

Медведей из российского зоопарка угостят лакомствами в честь праздника

Медведям в зоопарке Челябинска устроят праздничный обед в честь Дня России
Алина Черненко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бурым медведям в зоопарке Челябинска устроят праздничный обед в честь Дня России. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

12 июня косолапых угостят самыми вкусными для них лакомствами в необычной сервировке. Затем гостей ждет прогулка по зоопарку в сопровождении экскурсовода, который получше познакомит их с животными России. Группа встречается у вольера бурого медведя Малыша.

Ранее на Сахалине дети прогулялись по одной улице с двумя медведями и попали на видео. Они встретили хищников в селе Некрасовка, где живет около 700 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии отобрали паспорта у семьи российского журналиста. Полиция опасается, что они могут скрыться

    В России предрекли новые ответные удары по Украине

    Врач назвал серьезные признаки нарушения работы печени

    Трамп может применить закон 1807 года для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе

    Австрия оказалась самой вооруженной страной среди гражданского населения

    «Пользовавшегося уважением» замгубернатора российского региона заподозрили во взятке

    В Госдуме обратились к Зеленскому

    В России словами «ответ будет долгим и болезненным» описали удары возмездия по Украине

    Дерево рухнуло на машину россиян и раскололось пополам

    ВС России нанесли удар по буровой установке ВСУ в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости