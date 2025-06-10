Медведей из российского зоопарка угостят лакомствами в честь праздника

Медведям в зоопарке Челябинска устроят праздничный обед в честь Дня России

Бурым медведям в зоопарке Челябинска устроят праздничный обед в честь Дня России. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

12 июня косолапых угостят самыми вкусными для них лакомствами в необычной сервировке. Затем гостей ждет прогулка по зоопарку в сопровождении экскурсовода, который получше познакомит их с животными России. Группа встречается у вольера бурого медведя Малыша.

Ранее на Сахалине дети прогулялись по одной улице с двумя медведями и попали на видео. Они встретили хищников в селе Некрасовка, где живет около 700 человек.

