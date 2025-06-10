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22:41, 10 июня 2025Мир

Напавший на людей в Амстердаме преступник оказался дезертиром из ВСУ

Дезертир ВСУ напал на людей в Амстердаме из желания попасть в европейскую тюрьму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Преступник, напавший на людей с ножом в центре Амстердама, оказался дезертиром из Вооружкенных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Роман Д. вступил в ВСУ в 2019 году, служил в артиллерии. В 2023-м он получил сильную контузию от взрыва гранаты, после чего его перевели на административную работу в одной из бригад. Позднее ему разрешили выехать в Чехию к матери, и мужчина отказался возвращаться обратно.

После ЧП в Амстердаме злоумышленник объяснил, что набросился на прохожих, поскольку хотел оказаться в европейской тюрьме. По словам сослуживцев, его мечтой было зарезать кого-нибудь в Норвегии, чтобы ему «дали пожизненное и заботились до конца».

Также выяснилось, что Роман интересовался радикальным Исламом и одновременно поддерживал движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Мужчина напал на прохожих на площади Дам в Амстердаме в конце марта. Ранения получили пять человек — четыре иностранца и одна местная жительница.

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