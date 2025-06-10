«За густым черным дымом не видно рассвета». Киев попал под одну из самых масштабных атак России с начала СВО. Что известно?

Киев затянуло черным дымом после масштабной атаки дронов ВС России

Киев ночью подвергся массированной атаке Вооруженных сил (ВС) РФ. По предварительным данным, город был атакован дронами «Герань-2». Журналисты уже называют эту атаку «самой масштабной атакой на Киев». После ударов небо над украинской столицей заволокло черным густым дымом.

«В Киеве зафиксированы разрушения в семи районах (...) За густым черным дымом не видно рассвета», — пишет Telegram-канал «Инсайдер UA».

В Telegram-канале «Украина.ру» опубликовали кадры города после атаки. На них видно, как город затянуло темными облаками, звучит воздушная тревога, а рассвета совсем не видно. В некоторых местах также произошли возгорания. Взрывы звучали в Белой Церкви и Вышгороде, а также в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Местные паблики пишут о том, что в небе было более 100 воздушных целей.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военкоры заявили о поражении нефтебазы и завода «Артем» в Киеве

Сообщается, что под удар попал производственный цех завода «Артем» в Киеве. На нем производили ракеты класса «воздух — воздух», автоматизированные комплексы для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковые управляемые ракеты и иные вооружения. Также сообщается, что множество мощных взрывов прогремело в Борисполе Киевской области. Предварительно, под ударом находился местный аэропорт. Сообщалось о сильном пожаре резервуаров для хранения топлива.

В украинской столице были перебои с электричеством. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что спасательные службы получили вызовы в ряд районов города. По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, повреждения, предварительно, есть в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах.

Также на Украине заявили о массированной атаке беспилотников на Одессу. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что «есть повреждения инфраструктуры». В некоторых районах города возникли пожары.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия ударила по системе бункеров под Харьковом

До этого, 7 июня, стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по системе бункеров под Харьковом.

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что еще в советские времена эти подземные сооружения в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная считались одними из самых крупных в СССР. По словам Алехина, сейчас солдаты ВСУ используют комплекс для хранения боеприпасов и техники. Кроме того, там разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов и операторов беспилотников.

«Официально администрация города называет бункеры "школами, где учатся ребятишки"», — пояснил военный эксперт.

Перед этим в Миноброны рассказали, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Украине предрекли тотальную мобилизацию при успехах России

Политолог Олег Глазунов ранее выразил мнение, что взятие Вооруженными силами России Днепропетровской области может привести к объявлению мобилизации среди украинцев в возрасте от 18 до 65 лет.

Военный эксперт отметил, что на Украине осталось достаточно молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, и уже поднимается в СМИ и через политологов идея призывать тех, кому за 60. По его словам, Киев давно вынашивает план о тотальной мобилизации и события в Днепропетровской области могут стать толчком для этого.

«У них очень сильная пропаганда. Не думайте, что 90 процентов украинцев боятся уходить воевать. Многие, подавшись этой пропаганде, могут составить костяк нового призыва. Пока идет еще только притирка, но если мы возьмем Днепропетровскую область, выйдем к Николаеву или Одессе, то у них будет уже полная мобилизация», — заключил Глазунов.