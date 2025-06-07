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16:20, 7 июня 2025Бывший СССР

Россия ударила по системе бункеров под Харьковом

Военный эксперт Алехин: ВС РФ нанесли удар по системе бункеров под Харьковом
Алина Черненко

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по системе бункеров под Харьковом. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что еще в советские времена эти подземные сооружения в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная считались одними из самых крупных в СССР. По словам Алехина, сейчас солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют комплекс для хранения боеприпасов и техники. Кроме того, там разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Официально администрация города называет бункеры "школами, где учатся ребятишки"», — пояснил военный эксперт.

Ранее в Миноброны рассказали, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечается, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

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